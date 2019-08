Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, voltou hoje a encerrar em terreno negativo, após uma sessão de ganhos expressivos na quinta-feira, recuando 1,38% para 4.859,04 pontos.

O BCP liderou as descidas e perdeu 4,83%, com 12 das 18 cotadas do índice a descerem e seis no 'verde'.

As principais bolsas europeias também encerraram negativas, no final de uma semana marcada pela turbulência.