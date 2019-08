Actualidade

Uma resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje em Diário da República, autoriza a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo a realizar despesa, até 150 milhões de euros, com a construção do Hospital Central do Alentejo.

Segundo a resolução, que foi aprovada na reunião do Conselho de Ministro de 25 de julho deste ano, a autorização refere-se à "despesa relativa à celebração do contrato de empreitada de obra pública para a construção do novo Hospital Central do Alentejo".

O valor que a ARS do Alentejo está autorizada a gastar com o projeto ascende a pouco mais de 150 milhões de euros, a que "acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor", que, neste caso, é de 23%.