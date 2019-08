Motoristas

A Altice Portugal anunciou hoje que irá acionar situação de emergência com novas medidas caso a greve dos motoristas convocada para segunda-feira se mantenha, o que resultará na "maior operação preventiva de escassez" da dona da Meo.

"Caso não exista uma resolução para este grave problema até domingo, 11 de agosto, a Altice Portugal irá acionar, às 00:00 de dia 12, situação de emergência com novas medidas a serem implementadas, tratando-se da maior operação preventiva de escasses alguma vez executada pela Altice Portugal", refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

A Altice Portugal anunciou hoje que ativou o gabinete de crise com plano de alerta preventivo de contingência e tem medidas de exceção já implementadas, entre as quais 650 edifícios técnicos com geradores devidamente abastecidos, abastecimento de depósitos de combustíveis portáteis e acompanhamento permanente da operacionalidade das redes e serviços, entre outros.