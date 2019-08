NOVO TÍTULO

(Substitui o título anterior: "Volta a Portugal: Jóni Brandão parte hoje de amarelo para a oitava etapa")

O português João Benta (Rádio Popular-Boavista) venceu hoje a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, no alto de Santa Quitéria, em Felgueiras, onde Jóni Brandão foi segundo e defendeu a camisola amarela.

Um dia depois do triunfo do colega Luís Gomes no Larouco, João Benta foi o mais forte na subida final, completando os 158 quilómetros de percurso iniciado em Viana do Castelo em 3:49.18 horas, com um segundo de avanço sobre Jóni Brandão e João Rodrigues (W52-FC Porto), primeiro e segundo da geral, que continuam separados por apenas um segundo.