Actualidade

A maioria dos programas operacionais que integram o Portugal 2020 apresenta, até junho, uma execução abaixo dos 50%, a apenas um ano do prazo final para a aprovação de projetos.

De acordo com o último Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, com informação reportada até ao final de junho, dos 15 programas operacionais, 11 apresentam menos do que 50% de execução.

No final da tabela está o programa operacional Alentejo 2020, com 20% de execução até junho, seguido pelo Centro 2020 (23%), Mar 2020 (24%) e Lisboa 2020 (24%).