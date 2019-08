Actualidade

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou hoje a abertura de um inquérito à morte de uma criança na ilha de São Vicente, após dois meses à espera de ser transferida para Portugal para tratamento médico.

Em conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde cabo-verdiano, Artur Correia, informou que o ministério "envidou todos os esforços" para apressar o transporte da criança, de 4 anos, no âmbito do sistema de evacuação em vigor, mas não obteve resposta de Portugal sobre a disponibilidade de vagas nos hospitais do país.

O caso está a gerar uma onda de indignação e lamento em Cabo Verde, com destaque para as redes sociais, onde as autoridades sanitárias do país são muito criticadas pela demora na transferência da criança para ser tratada em Portugal.