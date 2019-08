Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, espera que a subida da perspetiva do 'rating' de Portugal por parte da Moody's, de estável para positiva, traga, no futuro, "novos movimentos de melhoria da classificação da dívida", disse hoje à Lusa.

"Esta melhoria decorre daquilo que nós temos vindo a observar em termos da evolução da economia portuguesa, do seu mercado de trabalho e da credibilidade das politicas económicas, e em particular orçamental, em Portugal", afirmou hoje Mário Centeno em reação à subida da perspetiva do 'rating' de Portugal de 'estável' para 'positiva', por parte da agência de notação financeira Moody's.

"Isto quer dizer que esperamos, nos próximos meses, nas próximas avaliações, novos movimentos de melhoria da classificação da dívida", acrescentou o ministro.