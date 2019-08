Actualidade

A Organização Nacional Indígena da Colômbia (ONIC) declarou, na sexta-feira, uma "situação de emergência" pelo "assassínio sistemático" de líderes indígenas durante o primeiro ano de mandato do Presidente colombiano, Ivan Duque.

"Temos a obrigação ética e política de declarar uma situação de emergência humanitária, social e económica para todos os povos indígenas da Colômbia devido ao genocídio sistemático e contínuo no primeiro ano do Governo", indicou a ONIC, em comunicado, no final do encontro da Assembleia Nacional de Autoridades.

A organização não-governamental (ONG) denunciou a morte de 158 líderes indígenas, desde a assinatura do acordo de paz, em novembro de 2016. Pelo menos 94 homicídios foram registados entre 07 de agosto do ano passado e a passada quarta-feira, ou seja, durante o primeiro ano do Governo de Ivan Duque.