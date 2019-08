Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas num aluimento de terras, na região sudeste de Myanmar (antiga Birmânia), noticiou hoje a imprensa local.

De acordo com o jornal Global New Light of Myanmar indicou que alguns residentes foram dados como desaparecidos na localidade de Paung, onde as equipas de socorro iniciaram os trabalhos de limpeza da lama e detritos.

O responsável máximo do estado Mon, Aye Zan, visitou já o local do acidente e o campo de abrigo para onde foram levados os residentes para ficarem a salvo das inundações que se seguiram às chuvas torrenciais.