Migrações

A missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal saudou o "passo importante" do Governo de avançar com um plano nacional para aplicar o Pacto Global, admitindo que a iniciativa poderá ser um "exemplo inspirador" para outros países.

O executivo aprovou na semana passada em Conselho de Ministros o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações, cerca de oito meses depois deste documento negociado sob os auspícios das Nações Unidas, que visa promover "uma migração segura, regular e ordenada", ter sido aprovado pela Assembleia-geral da ONU.

"Parece-me um passo muito importante por várias razões. Em primeiro lugar, porque é um primeiro passo muito concreto para colocar este compromisso político, que é muito importante, em ação. E também porque é feito pouco tempo depois da própria aprovação do Pacto e, portanto, poderá cobrir aqui um ciclo significativo de implementação até 2022, quando se irá realizar o primeiro Fórum Internacional de revisão deste mecanismo", disse, em declarações à Lusa, Marta Bronzin, que lidera a representação da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Portugal desde 2010.