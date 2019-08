Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 16 estão desaparecidas devido aos efeitos da chegada do tufão Lekima à China, segundo a televisão estatal.

Citando as autoridades locais, a cadeia de televisão estatal refere que as vítimas foram registadas na província de Zhejiang, no leste do país, atingida pelo tufão na madrugada de hoje.

Segundo a agência oficial Xinhua, foi evacuada uma zona com mais de um milhão de pessoas como forma de prevenção.