Actualidade

O único candidato a chefe do Governo de Macau prometeu hoje promover gradualmente a democracia no território administrado pela China, mas não se comprometeu a pedir a Pequim sufrágio universal no território.

"Se for eleito (...) promoverei o desenvolvimento político democrático de forma ordeira", assegurou Ho Iat Seng, no programa político hoje apresentado aos membros de um colégio eleitoral de manhã, uma vontade reiterada ao início da tarde aos jornalistas, numa conferência de imprensa.

Esta matéria "não é de um dia para o outro" que se resolve e "tem a ver com a reforma política de uma região", sublinhou o candidato apoiado por Pequim ao cargo de chefe do Governo, cuja votação está agendada para 25 de agosto.