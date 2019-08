Actualidade

O único candidato a chefe do Governo de Macau disse hoje que a receita fiscal que resulta dos lucros dos casinos é essencial para o desenvolvimento sustentável do território, capital mundial do jogo, e prometeu reforçar a fiscalização.

"A despesa e a receita são inseparáveis. Precisamos da receita do jogo", sublinhou Ho Iat Seng, numa conferência de imprensa que serviu para apresentar o programa político.

O candidato a governar o antigo território administrado por Portugal ressalvou que ainda é cedo para falar sobre o concurso público que irá selecionar as novas licenças do jogo em Macau, mas prometeu reforçar a fiscalização no setor do turismo e lazer em que, defendeu, é preciso "melhorar os indicadores das atividades não jogo".