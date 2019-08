Motoristas

O plenário do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) aprovou hoje em Leiria, por unanimidade, a manutenção da greve, com que reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

Cerca de meia centena de motoristas reuniu-se esta manhã no Estádio Municipal de Leiria e, no final, o porta-voz do SIMM, Anacleto Rodrigues, anunciou a manutenção da greve, "por tempo indeterminado", acrescentando que a reunião serviu ainda para preparar os piquetes, "para que tudo decorra sem sobressaltos e não haja conflitos".

À tarde, em Aveiras, o SIMM reúne em novo plenário com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).