Motoristas

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje, que o Governo não hesitará em exercer as "competências próprias", adotando outras medidas, caso a greve dos motoristas avance e os serviços mínimos fixados não sejam cumpridos.

"Adotaremos as medidas necessárias", frisou, no final da reunião de emergência de hoje, destinada a coordenar a resposta do Governo face aos efeitos da greve dos motoristas. "Estamos em condições de dar a resposta possível" em qualquer cenário, repetiu.

"Só avançaremos para passos subsequentes se, quando e na medida em que seja estritamente necessário", ressalvou António Costa, esperando que "ainda seja possível ultrapassar o conflito".