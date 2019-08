Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje por 1-0 o Apollon Limassol, em jogo da segunda jornada do grupo 7, e apurou-se, pela primeira vez, para os 16 avos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Um golo da norte-americana Shade Pratt, aos 10 minutos, garantiu o segundo triunfo das campeãs nacionais, que, assim, asseguraram o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, mais três do que as cipriotas e o Sturm Graz.

Na terceira e última ronda, marcada para terça-feira, o Sporting de Braga defronta as letãs do RFS, que ocupam o último lugar, sem qualquer ponto.