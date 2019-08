Motoristas

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Aveiras de Cima, Lisboa, 10 ago 2019 (Lusa) - O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiram hoje manter a greve com início na segunda-feira, por tempo indeterminado, após a realização de um plenário conjunto.

"A greve é para avançar, por tempo indeterminado", afirmou aos jornalistas o presidente do SIMM, Jorge Cordeiro, após o encontro conjunto das duas estruturas sindicais, realizado hoje à tarde em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa. (CORRIGE O AUTOR DAS DECLARAÇÕES, QUE FORAM PROFERIDAS POR JORGE CORDEIRO, PRESIDENTE DO SIMM, E NÃO PELO SEU PORTA-VOZ, ANACLETO RODRIGUES)

O SIMM já tinha anunciado que mantinha a greve, após um plenário realizado hoje de manhã em Leiria.