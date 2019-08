Motoristas

O primeiro-ministro desloca-se no domingo à Entidade Nacional para o Setor Energético e reúne-se com o Gabinete Coordenador de Segurança, visando avaliar os preparativos de resposta à greve dos motoristas, disse hoje à Lusa fonte do seu gabinete.

A visita de António Costa à ENSE, autoridade que regula as reservas energéticas do Estado, está prevista para as 11:00 e o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, estará presente, adiantou a mesma fonte.

Depois de na ENSE se inteirar sobre a capacidade de resposta dos postos de combustível, o primeiro-ministro segue para uma reunião com o Gabinete Coordenador de Segurança, no âmbito do Sistema de Segurança Interna (SSI), para um "briefing operacional" com as forças de segurança sobre os preparativos do dispositivo de resposta à greve.