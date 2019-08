Actualidade

Pelo menos 22 pessoas morreram na China e outras dez continuam desaparecidas após a passagem do tufão Lekima, num novo balanço feito pelas autoridades, noticiou hoje a agência de notícias Xinhua.

O anterior balanço apontava 13 mortos e 16 desaparecidos.

As mortes ocorreram em Yongjia, nos arredores de Wenzhou, uma importante cidade portuária, apesar de as autoridades terem procedido à evacuação de uma zona com mais de um milhão de pessoas como forma de prevenção, quando se aproximava o tufão.