A coligação militar liderada pela Arábia Saudita no Iémen informou hoje que efetou um ataque a uma posição rebelde que ameaçava um importante local do governo iemenita, após ataques separatistas no palácio presidencial no sul de Áden.

A coligação pediu aos separatistas do Conselho de Transição, que lutam pelo pela independência do Iémen do Sul que "se retirem completamente das posições tomadas pela força", sob pena de sofrerem novos ataques.

"Esta foi a primeira operação e será seguida por outra, se esta declaração não for respeitada", alertou a coligação liderada pelos sauditas que apoia o Governo iemenita.