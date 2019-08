Actualidade

A polícia israelita e palestinianos entraram em confronto hoje na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, no primeiro dia do Eid al-Adha (festival muçulmano), segundo um jornalista da agência noticiosa AFP no local.

Devido às tensões na região, a polícia israelita bloqueou o acesso da esplanada a judeus que comemoram no mesmo dia um feriado religioso importante, Ticha Beav, que é um dia de jejum e luto pela duas destruições do templo de Salomão - uma realizada pelos babilónicos e outra pelos romanos.

O Eid al-Adha é um festival muçulmano de quatro dias, chamado de festival do sacrifício, que sucede o período da peregrinação dos muçulmanos a Meca.