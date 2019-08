Actualidade

A violência entre os separatistas Huthis e soldados do Governo iemenita provocou cerca de 40 mortos e 260 feridos, incluindo muitos civis, em Áden, no sul do Iémen, divulgou hoje o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

"É doloroso ver que durante o Eid al-Adha (festival do sacrifício), as famílias lamentam a morte dos seus entes queridos em vez de celebrar [o feriado] em paz e harmonia", declarou num comunicado Lise Grande, coordenadora humanitária da ONU no Iémen.

O Eid al-Adha é uma festividade muçulmana de quatro dias, chamada de festival do sacrifício, que sucede o período da peregrinação dos muçulmanos a Meca.