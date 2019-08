Actualidade

A seleção portuguesa de atletismo assegurou hoje a promoção à Superliga europeia, quando falta disputar uma prova na I Liga das Nações, ao somar uns já inalcançáveis 298 pontos.

Após 39 das 40 provas - falta a estafeta masculina de 4x400 metros -, a seleção lusa totaliza mais 22 pontos do que a Bielorrusia e mais 32 do que a Noruega, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

O triunfo na competição disputada em Sandnes, na Noruega, foi confirmado com o segundo lugar na estafeta feminina de 4x400 metros, com o tempo de 3.33,95, mais seis centésimos de segundo do que a Noruega.