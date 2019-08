Actualidade

O Boavista venceu hoje o Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Yusupha (06 minutos) e Rafael Costa (76), de grande penalidade, marcaram os golos dos 'axadrezados', enquanto Mohammadi (41) ainda empatou para os avenses.

O Boavista somou a primeira vitória esta temporada em jogos oficiais, após ter sido eliminado pelo Casa Pia (2-0) da Taça da Liga, prova da qual o Desportivo das Aves também foi afastado, ao perder com o Gil Vicente (3-2).