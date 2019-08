Actualidade

O candidato conservador Alejandro Gimmattei leva vantagem sobre a social-democrata Sandra Torres na segunda volta das eleições presidenciais na Guatemala, quando já foram contados mais de 50% dos votos.

O dia das eleições de domingo, que começou às 07:00 (13.00 em Lisboa) e terminou às 18:00 horas locais (00.00 em Lisboa), decorreu sem incidentes, ao contrário da primeira volta (16 de junho), marcada por denúncias de fraude eleitoral nas eleições.

De acordo com os resultados preliminares divulgados pelo Supremo Tribunal Eleitoral, com 50,25% das mesas de voto contados (2.141 de 21.099), Alejandro Giammattei, ex-diretor do Sistema penitenciário e candidato pelo partido Vamos (centro-direita), encontra-se com 58,57% (931.731 votos)