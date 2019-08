Actualidade

O professor universitário e arquiteto Carlos Marreiros defendeu hoje a criação em Macau de um museu dedicado a Sun Yat Sen, no qual devia destacar figuras como Camões, para se impor culturalmente no seio da futura metrópole mundial da Grande Baía.

A aposta em marcar a diferença permitiria a Macau "impor-se na Grande Baía", através de novos equipamentos culturais, um dos quais "focado numa figura de respeito internacional" e que "é transversal à China continental, Macau, Hong Kong e Taiwan", defendeu o também designer e artista que foi condecorado pelo Presidente da República português, por dois governadores de Macau e pelo chefe do Governo da região administrativa especial chinesa.

O museu deveria ser criado nos novos aterros de Macau, sustentou à margem de um fórum no qual participam especialistas nacionais e estrangeiros, com a presença de mais de 60 académicos de dez países e territórios para debater a missão cultural da Grande Baía, uma metrópole mundial que Pequim está a criar e que integra Macau, numa região com mais habitantes do que nações como França, Reino Unido ou Itália.