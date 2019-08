Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no sábado um homem de 59 anos suspeito de incendiar, "por vingança", a habitação da filha em Santo Tirso, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva, divulgou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ indica que a detenção "ocorreu na madrugada do passado sábado, na sequência de incêndio ocorrido ao fim da tarde de sexta-feira e que colocou em risco uma habitação unifamiliar" naquele concelho do distrito do Porto,

"Só a pronta intervenção da GNR e dos Bombeiros Voluntários locais impediram que o incêndio destruísse por completo a habitação", acrescenta.