A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP) apelou para que o Governo dê prioridade ao setor agrícola e pecuário, alertando para o risco de falência de pequenos e médios produtores, anunciou hoje em comunicado.

"Apelamos assim ao Governo, para que dê prioridade a este setor no número de postos e na devida repartição em todas as regiões do país (incluindo zonas rurais) em relação ao gasóleo colorido e ao normal, pois podem efetivamente estar em causa milhares de explorações e milhares de postos de trabalho", lê-se no comunicado.

Destacando a contribuição que as exportações do setor agrícola têm dado à economia nacional, a AJAP considera "urgente a existência de combustível" para que os agricultores possam operar as máquinas necessárias para as colheitas e escoamento dos produtos.