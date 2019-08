Actualidade

A Associação Novo Macau, um movimento pró-democracia, disse hoje que vai pressionar aquele que é o único candidato a chefe do Governo a cumprir a promessa feita no domingo de promover gradualmente a democracia no território.

O deputado pró-democrata na Assembleia Legislativa (AL) e vice-presidente da associação, Sulu Sou, destacou o facto de o programa de Ho Iat Seng contemplar a promoção do "desenvolvimento político democrático de forma ordeira", apesar de não se comprometer a pedir a Pequim o sufrágio universal no território administrado pela China.

"É o primeiro candidato a ter este discurso sobre a reforma política", sublinhou, afirmando que a associação vai "continuar a pressionar" Ho Iat Seng "para que este cumpra a sua promessa".