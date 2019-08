Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aplicou coimas no montante de 3,3 milhões de euros até julho, divulgou hoje o regulador das telecomunicações.

Em comunicado, a Anacom refere que nos primeiros sete meses do ano decidiu 110 processos de contraordenação, dos quais "48 terminaram com a aplicação de coimas, o equivalente a 43% do total de processos decididos".

Entre os processos que foram alvo da aplicação de coimas constam os "relativos a violação de regras em matéria de denúncias contratuais por iniciativa dos assinantes, que envolvem a prática de diversas contraordenações".