Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 1,29% no índice PSI20, para 4.796,20 pontos, penalizada essencialmente pela queda de 5,22% do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só a EDP e a EDP Renováveis ficaram em terreno positivo. O BCP liderou as descidas e ficou a valer 0,20 por ação, seguido da Pharol, que perdeu 3,58% para 0,14 euros.

O Banco Comercial Português (BCP) comunicou hoje ao mercado que passou a deter 9,99% dos direitos de voto da Pharol após ter acionado a garantia financeira associada a um financiamento concedido à High Bridge, que entrou em incumprimento.