Incêndios

A pouca experiência do piloto e a técnica de pilotagem e de recolha de água estiveram na origem do acidente do avião de combate a incêndios em 25 de julho, quando abastecia na Barragem de Beliche, no Algarve.

As conclusões ao acidente com um Fire Boss, que acabou imobilizado numa das margens, no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, após a terceira manobra de 'scooping' (recolha de água), constam do relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso.

"O piloto, embora cumprisse com os requisitos mínimos de formação inicial e recorrente no modelo específico anfíbio, tinha uma experiência limitada na aeronave, onde realizou a maioria das horas na versão terrestre, com configuração de roda de cauda", refere o GPIAAF.