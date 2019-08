Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas da Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou hoje que está "preparado" para ser presidente do Governo Regional e manifestou-se pouco preocupado com "coligações e arranjos eleitorais".

"O Partido Socialista é o único que está em condições de assegurar a alternativa democrática nesta região - e os madeirenses querem mudar - e essa mudança só é possível com o PS", disse, após a entrega das listas de candidatos às eleições de 22 de setembro no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal.

Paulo Cafôfo sublinhou que a grande preocupação da candidatura foi, desde a primeira hora, analisar os problemas do arquipélago e definir as soluções.