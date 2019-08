Moçambique/Dívidas ocultas

O Tribunal Superior de Gauteng, Joanesburgo, adiou a audiência prevista para esta terça-feira sobre a extradição do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, disse à Lusa o porta-voz do ministro da Justiça da África do Sul.

"O caso vai ser ouvido numa nova data ainda por determinar", adiantou hoje Chrispin Pirio, porta-voz do ministro Ronald Lamola.

"Submetemos o caso para o tribunal, que irá em devida altura ouvir as partes, estando o caso nas mãos da justiça [sul-africana]", referiu o mesmo representante do Governo.