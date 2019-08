Actualidade

O Fórum Internacional de Gaia (FIGaia), que vai decorrer de 11 a 22 de setembro na cota alta de Vila Nova de Gaia, estreará com um debate cujo objetivo é "encontrar soluções para a sustentabilidade", foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Câmara de Gaia, distrito do Porto, aponta que a terceira edição do FIGaia tem a sessão de abertura agendada para 11 de setembro, reunindo oradores nacionais e internacionais para debater o tema do desenvolvimento sustentável.

"O objetivo é afirmar Vila Nova de Gaia como ponto de encontro para o Mundo e criar um espaço de reflexão cívica e promover uma dialética local-global, convidando todos os cidadãos a participar", lê-se na nota.