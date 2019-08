Actualidade

O médio Danilo falhou hoje o último treino do FC Porto antes da receção de terça-feira ao Krasnodar, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

O internacional português, que falhou o jogo com o Gil Vicente devido a uma mialgia no gémeo da perna direita, não subiu ao relvado do Estádio do Dragão nos 15 minutos abertos à comunicação social, sendo, por isso, uma incerteza para o encontro com a equipa russa.

Loum, médio senegalês, também consta no boletim clínico dos dragões e não integrou os primeiros exercícios da sessão de trabalho.