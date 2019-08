Motoristas

A companhia aérea 'low cost' easyJet aconselhou os passageiros com viagens de e para Portugal a verificarem o estado do seu voo, bem como a deslocarem-se para os aeroportos nacionais com "tempo extra", devido à greve dos motoristas.

Contactada pela Lusa, a transportadora informou que, "devido a uma greve a ter lugar em Portugal e que está a afetar a disponibilidade de combustível nos aeroportos portugueses, alguns voos para e de Portugal podem necessitar de paragens técnicas adicionais para reabastecer em aeroportos alternativos".

"Aconselhamos todos os clientes com viagens planeadas de e para Portugal, nos próximos dias, a consultar o estado dos seus voos", referiu a easyJet, pedindo ainda a quem tiver que passar por um aeroporto português para se deslocar com "tempo extra, porque o tráfego poderá ser maior do que habitualmente".