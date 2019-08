Actualidade

O ministro da Saúde cabo-verdiano afirmou hoje que não houve qualquer atraso na homologação do pedido de transferência para Portugal de uma criança de quatro anos, que morreu sem viajar e sem receber tratamento, afastando responsabilidade no caso.

Em declarações aos jornalistas em São Filipe, ilha do Fogo, o ministro Arlindo do Rosário explicou que a parte cabo-verdiana "insistiu muito" para garantir uma vaga para o tratamento do problema oncológico da criança em Portugal, ao abrigo do acordo entre os dois países, o que não aconteceu em dois meses.

O caso, que tem motivado várias críticas e comoção na sociedade cabo-verdiana desde a morte da criança, na passada quinta-feira, na ilha de São Vicente, resultou de um cancro intestinal "gravíssimo" e que "evoluiu rapidamente em dois meses", afirmou o ministro.