Actualidade

O Complexo da Maré, bairro na zona norte do Rio de Janeiro, registou mais mortes por conflitos armados no primeiro semestre de 2019 do que em todo o ano passado, informou na segunda-feira uma organização não-governamental (ONG) brasileira.

De acordo com a ONG Redes da Maré, que analisou dados das 16 favelas daquele bairro do Rio de Janeiro, só nos primeiros seis meses do ano registaram-se 27 mortes em conflitos armados, sendo que mais de metade (15) foram na presença de operações policiais.

Os dados, publicados no boletim "Direito à Segurança Pública na Maré", revelam que também o número de ações policiais no primeiro semestre deste ano é superior aquele registado em todo o ano de 2018, passando de 16 para 21 operações.