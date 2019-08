Actualidade

As vendas de automóveis na China voltaram a registar uma queda homóloga, em julho, prolongando a contração do maior mercado automóvel do mundo, indicam dados oficiais hoje divulgados.

A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis referiu que as vendas de veículos ligeiros diminuíram 3,9%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 1,5 milhão de unidades.

Também as vendas de veículos elétricos e híbridos desceram 4,7%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 80 mil unidades, depois de terem registado um aumento constante ao longo deste ano.