Actualidade

O Ministério Público cabo-verdiano acusou de crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de associação criminosa 11 cidadãos russos detidos em janeiro num cargueiro no porto da Praia com quase dez toneladas de cocaína a bordo.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde, em causa está a operação "ESER", que em 31 de janeiro conduziu à maior apreensão de droga no país, detetada num navio cargueiro de bandeira do Panamá (de nome "ESER") que atracou no porto da Praia transportando 9.570 quilogramas de cocaína de "elevado grau de pureza", incinerada pelas autoridades dias depois.

Segundo o comunicado, após concluídas todas as diligências, o Ministério Público determinou o encerramento da instrução no dia 29 de julho, tendo deduzido acusação e requerido julgamento em processo comum e com intervenção do Tribunal Coletivo. Estão acusadas as 11 pessoas detidas desde janeiro e "que, à data dos factos, exerciam funções no navio". Estão "fortemente indiciados" da prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado em coautoria material e concurso real com um crime de adesão à associação criminosa.