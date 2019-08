Actualidade

O índice de custo do trabalho (ICT) aumentou 0,9% no segundo trimestre deste ano face ao mesmo período de 2018, com os custos salariais a subirem 0,9% e os outros gastos 0,8%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, esta variação homóloga do ICT resultou também do acréscimo de 4,0% do custo médio por trabalhador, que foi atenuado pelo aumento de 3,1% no número de horas efetivamente trabalhadas por funcionário.

No primeiro trimestre deste ano o ICT tinha aumentado de forma mais intensa, 1,4%, tal como os custos salariais (1,2%) e os outros custos (1,8%).