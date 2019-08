Actualidade

O presidente executivo do Millennium bcp atribui a recente desvalorização das ações do banco ao "agravar das incertezas macroeconómicas" e à "perspetiva de manutenção de taxas de juros negativas", mas afirma-se "convicto" do cumprimento do plano estratégico até 2021.

"Estou convicto que as principais metas do plano estratégico (2018-2021) que apresentámos ao mercado serão cabalmente cumpridas, não obstante a maior complexidade do enquadramento macroeconómico, pois a capacidade de entrega das equipas do banco e o reforço da dinâmica comercial que temos vindo a apresentar ao mercado, trimestre após trimestre, permitirá compensar a perda de receitas decorrente das pressões sobre a margem financeira", refere Miguel Maya numa resposta escrita a questões colocadas pela agência Lusa.

Apesar de admitir - sem especificar - alguns "ajustes" a aspetos do plano estratégico, o presidente da Comissão Executiva do BCP garante que as metas estabelecidas "são para cumprir".