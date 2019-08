Actualidade

Os manifestantes que voltaram a paralisar o aeroporto de Hong Kong disseram hoje à agência Lusa que a erosão económica, sobretudo no setor do turismo, é uma das apostas para pressionar o Governo a aceitar as suas reivindicações.

"Não nos estão a dar alternativas. Este é um caminho, mas a culpa é do Governo. Tivemos milhões nas ruas, mas agora é que parece que estão a reagir" por causa do impacto e da visibilidade do protesto naquele que é um dos mais movimentados aeroportos do mundo, disseram à agência Lusa vários manifestantes que pediram para não serem identificados, com medo de retaliações por parte das autoridades.

Ao quarto dia de protesto no aeroporto, com centenas de voos cancelados pelo segundo dia consecutivo, o Governo de Hong Kong anunciou hoje um inquérito formal para investigar as circunstâncias nas quais uma mulher foi atingida gravemente num olho em frente à esquadra de Tsim Sha Tsui no domingo, e que se tornou num símbolo da brutalidade policial.