O próximo filme do realizador Bruno Gascon vai intitular-se "Sombra", com produção da Caracol Protagonista, e será um projeto de ficção com base em histórias reais de crianças portuguesas desaparecidas, disse hoje à Lusa a produtora.

O filme, protagonizado por Ana Moreira e com nomes como Vítor Norte, Lúcia Moniz, Sara Sampaio, José Raposo, Ana Bustorff e Sara Norte, no elenco, vai começar a ser filmado em setembro, em Viana do Castelo, com passagem por Espanha. A estreia terá lugar em 2020.

De acordo com informações da produtora, "Sombra" "trata-se de uma ficção baseada em factos verídicos e centrada na história de amor, coragem e força de uma mãe em busca do seu filho".