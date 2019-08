Incêndios

A circulação ferroviária entre as estações do Pragal (Almada) e de Corroios (Seixal), no distrito de Setúbal, encontra-se normalizada desde cerca das 14:20, após ter sido hoje suspensa devido a um incêndio, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A interrupção da circulação ferroviária neste troço ocorreu pelas 13:15 e afetou os serviços das empresas Fertagus e CP - Comboios de Portugal, indicou a fonte da IP.

Segundo a mesma fonte, a decisão de suspender a circulação foi tomada a pedido do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, na sequência do incêndio.