Um contingente da polícia entrou pelas 22:45 locais (15:45 em Lisboa) no aeroporto internacional de Hong Kong, onde decorre um protesto antigovernamental pelo quatro dia consecutivo.

Os manifestantes, que se encontravam no terminal 1, na zona onde se efetuam os 'check-in', tentaram bloquear sem êxito as entradas na zona central, usadas pela polícia para entrar no edifício.

Centenas de jovens rodearam os agentes para tentar bloquear o acesso àquela zona, recorrendo aos carros de transporte de bagagem do aeroporto e com algumas grades, que limitam habitualmente os balcões das companhias aéreas.