As privatizações de 195 empresas públicas angolanas, a realizar até 2022, poderão ser feitas através de concurso público, bolsa de valores, leilão em bolsa e concurso limitado por prévia qualificação, disse hoje fonte oficial na apresentação do programa.

Segundo a secretária de Estado das Finanças e do Tesouro de Angola, Vera Daves, o Programa de Privatizações (ProPriv), que só este ano prevê privatizar 81 empresas/ativos do Estado, surge no âmbito do relançamento do setor privado e da Reforma das Finanças Públicas do país.

Falando hoje durante a sessão de apresentação pública do Programa de Privatizações, a governante referiu que as 195 empresas a serem privatizadas até 2022 foram agrupadas em quatro grandes grupos tendo em conta o perfil dos investidores alvos.