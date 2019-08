Actualidade

O ministro das Finanças angolano, Archer Mangueira, assumiu hoje que o Governo "ainda não tem uma estimativa de receitas" que serão arrecadadas com a privatização de 195 empresas públicas angolanas, admitindo, no entanto, possibilidade de "branqueamento de capitais".

"Em relação à previsão do encaixe financeiro que resultará do Programa das Privatizações [ProPriv], neste momento não temos ainda uma estimativa de receitas, porque resultará de um processo de avaliação de cada empresa que será sujeita à privatização", afirmou hoje durante a sessão pública de apresentação do ProPriv, em Luanda.

"Oportunamente e à medida que formos implementando o Programa de Privatizações divulgaremos as receitas que forem registadas no tesouro nacional", assegurou quando questionado por jornalistas.