Motoristas

"Quem vai ao mar avia-se em terra" e em Peniche os pescadores fazem jus ao ditado com os barcos atestados e as tripulações convictas de que, pelo menos até ao final da semana, não faltará gasóleo para a faina.

O "Leão do Mar" fez-se ao mar na sexta-feira à noite com oito mil litros de gasóleo no depósito e voltou hoje de manhã ao porto de Peniche, onde se está a preparar para mais uma saída para a faina.

Ao leme, Paulo Francisco, garante que nem ele nem os restantes quatro tripulantes se preocupam com a falta de combustível.